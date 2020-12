La 18enne del caso Genovese: "Costretta a prendere droga: ho capito che ero in pericolo" (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Ho chiesto aiuto, ero in pericolo”. A parlare sulle pagine del Corriere della Sera è la modella di 18 anni che ha denunciato lo stupro per il quale è stato arrestato il 6 novembre l’imprenditore 43enne Alberto Genovese. La ragazza prosegue affermando di essere stata 3 volte a Terrazza Sentimento. A chi le domanda se alle feste avesse notato qualcosa di strano, la giovane risponde: “No. L’unica cosa sbagliata era l’eccesso di droga. C’erano dei piatti da cui tutti potevano prendere cocaina e cocaina rosa. In qualsiasi festa della notte a Milano la trovi, ma non così tanta ... C’era gente che conoscevo del mondo della moda e della musica, età dai 20 ai 30 anni. Un bell’ambiente che non mi appariva pericoloso”. Durante l’ultima serata trascorsa dalla giovane a Terrazza Sentimento sarebbero avvenuti i ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Ho chiesto aiuto, ero in”. A parlare sulle pagine del Corriere della Sera è la modella di 18 anni che ha denunciato lo stupro per il quale è stato arrestato il 6 novembre l’imprenditore 43enne Alberto. La ragazza prosegue affermando di essere stata 3 volte a Terrazza Sentimento. A chi le domanda se alle feste avesse notato qualcosa di strano, la giovane risponde: “No. L’unica cosa sbagliata era l’eccesso di. C’erano dei piatti da cui tutti potevanococaina e cocaina rosa. In qualsiasi festa della notte a Milano la trovi, ma non così tanta ... C’era gente che conoscevo del mondo della moda e della musica, età dai 20 ai 30 anni. Un bell’ambiente che non mi apparivaso”. Durante l’ultima serata trascorsa dalla giovane a Terrazza Sentimento sarebbero avvenuti i ...

‘Pippa’, diceva. Ho capito che ero in pericolo di morte e ho mandato messaggi alla mia amica con il telefonino” ha raccontato la 18enne. Riguardo la notizia del presunto incontro a pranzo con gli ...

