Koscielny | «Ho provato a portare Giroud al Bordeaux»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Laurentha svelato un retroscena di mercato riguardante il mancato trasferimento di Olivieral: le sue parole Laurentha svelato un retroscena di mercato riguardante il mancato trasferimento di Olivieral. Le dichiarazioni ai microfoni di France Football. «Ci ho. Olivier non è venuto e rispetto totalmente la sua scelta. Si sente ancora capace di poter giocare ad alti livelli, in un club che disputa la Champions League. Vuole continuare a giocare in Nazionale per andare all’Europeo e anche al Mondiale del 2022. Si sente ancora capace di farlo. Se ne è capace? Lo conosco da tanto tempo. La sua forza è il suo carattere. E’ sempre stato maltrattato ma è in quei momenti che lui è ancora più forte. Quando si ...