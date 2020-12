Kojima Productions: la smentita di oggi tarpa le ali ad ogni annuncio (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il team di sviluppo Kojima Productions voleva solo ringraziare i fan per il supporto, ma la smentita indispone chi voleva un annuncio Erano in molti, dopo l’annuncio di ieri, a sperare in qualche novità succosa da Kojima Productions, ma ciò ha solo reso la smentita del team di sviluppo di Hideo Kojima più raggelante. La (buona) intenzione del team, complice anche l’intricata semantica dettata dalla lingua orientale, era quella di ringraziare tutti i fan per il loro supporto. Molti di questi ultimi, però, si aspettavano qualche metaforica bomba (a discapito della recente conclusione dei Game Awards), e a causa di queste elevate aspettative si sono ritrovati inevitabilmente – e, in parte, comprensibilmente – delusi. La ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il team di sviluppovoleva solo ringraziare i fan per il supporto, ma laindispone chi voleva unErano in molti, dopo l’di ieri, a sperare in qualche novità succosa da, ma ciò ha solo reso ladel team di sviluppo di Hideopiù raggelante. La (buona) intenzione del team, complice anche l’intricata semantica dettata dalla lingua orientale, era quella di ringraziare tutti i fan per il loro supporto. Molti di questi ultimi, però, si aspettavano qualche metaforica bomba (a discapito della recente conclusione dei Game Awards), e a causa di queste elevate aspettative si sono ritrovati inevitabilmente – e, in parte, comprensibilmente – delusi. La ...

