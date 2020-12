Kojima Productions compie cinque anni e Hideo Kojima commenta tra spazio ed evoluzione (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nella giornata di ieri, Kojima Productions aveva stuzzicato i fan con alcune sorprese che sarebbero arrivate il 16 dicembre. Oggi è il giorno fatidico e Hideo Kojima attraverso Twitter ha voluto celebrare i cinque anni dalla creazione del suo studio con alcune considerazioni. Tramite il social cinguettante, il creatore di Death Stranding ha voluto parlare sia di spazio che di evoluzione, temi fondanti su cui si basano alcuni dei suoi progetti. "Nel 20° secolo" scrive Kojima, "gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica hanno compiuto uno sforzo incredibile per esplorare il restante territorio inesplorato dello spazio. Tuttavia, il programma spaziale, che richiedeva un ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nella giornata di ieri,aveva stuzzicato i fan con alcune sorprese che sarebbero arrivate il 16 dicembre. Oggi è il giorno fatidico eattraverso Twitter ha voluto celebrare idalla creazione del suo studio con alcune considerazioni. Tramite il social cinguettante, il creatore di Death Stranding ha voluto parlare sia diche di, temi fondanti su cui si basano alcuni dei suoi progetti. "Nel 20° secolo" scrive, "gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica hanno compiuto uno sforzo incredibile per esplorare il restante territorio inesplorato dello. Tuttavia, il programma spaziale, che richiedeva un ...

