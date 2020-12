Juventus, Paratici: «Parleremo con l’agente di Dybala. Gomez? È dell’Atalanta» (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juventus, ha parlato nel prepartita del match tra bianconeri e l’Atalanta Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky nel prepartita del match tra bianconeri e Atalanta. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Juventus NEWS 24 ATALANTA – «Affrontare l’Atalanta è sempre difficile, hanno fatto un grande lavoro come club, dobbiamo fargli i complimenti ed essere orgogliosi di loro sia a livello societario che sul campo con Gasperini. Anche in Champions League hanno prtato in alto la bandiera del calcio italiano». Dybala – «Mi sembra che il presidente abbia esposto chiaramente quale sia la situazione attuale. Abbiamo un grande rapporto, abbiamo investito su di lui acquistandolo giovane ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Fabio, direttore dell’area tecnica della, ha parlato nel prepartita del match tra bianconeri e l’Atalanta Fabio, direttore dell’area tecnica della, ha parlato ai microfoni di Sky nel prepartita del match tra bianconeri e Atalanta. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 ATALANTA – «Affrontare l’Atalanta è sempre difficile, hanno fatto un grande lavoro come club, dobbiamo fargli i complimenti ed essere orgogliosi di loro sia a livello societario che sul campo con Gasperini. Anche in Champions League hanno prtato in alto la bandiera del calcio italiano».– «Mi sembra che il presidente abbia esposto chiaramente quale sia la situazione attuale. Abbiamo un grande rapporto, abbiamo investito su di lui acquistandolo giovane ...

