Juventus: Paratici blocca una festa di alcuni calciatori bianconeri (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Fabio Paratici avrebbe bloccato una festa che alcuni giocatori stranieri della Juventus avrebbero voluto organizzare nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato da Dagospia, alcuni giocatori bianconeri avrebbero chiesto al manager del club Giuseppe Greco di affittare una casa sulle colline vicino a Torino per due giorni. Il tutto sarebbe stato fermato solamente da Paratici, intervenuto per impedire che la casa venisse presa. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Fabioavrebbeto unachegiocatori stranieri dellaavrebbero voluto organizzare nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato da Dagospia,giocatoriavrebbero chiesto al manager del club Giuseppe Greco di affittare una casa sulle colline vicino a Torino per due giorni. Il tutto sarebbe stato fermato solamente da, intervenuto per impedire che la casa venisse presa. SportFace.

ZZiliani : Pesanti insulti all’arbitro nel 2* t. di Juve-Toro. In coppia, come sempre ogni volta che la #Juventus fatica a par… - ZZiliani : Come avevamo scritto fin da subito. La #Juventus (#Paratici, Chiappero, Turco) ha organizzato l’esame-farsa di… - ZZiliani : Dall’indagine sull’«esame farsa» sostenuto da Luis #Suarez, emergono «gravi condotte di inquinamento probatorio pos… - JuvMania : #Paratici a Sky Sport: 'Con Paulo abbiamo un grande rapporto. Prossimamente incontreremo l’agente, cosa che era già… - BombeDiVlad : ??? 'Puntiamo sui nostri giocatori' ??? Le parole di #Paratici su #Gomez e #Dybala ????? #LBDV #LeBombeDiVlad… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Paratici Juventus, Paratici secco: "Gomez idea di mercato? Assolutamente no" Goal.com Juventus, Paratici secco: "Gomez idea di mercato? Assolutamente no"

Fabio Paratici ha parlato prima della partita contro l'Atalanta, anche di Dybala: "Prossimamente incontreremo l'agente e parleremo". Il direttore dell'area tecnica della Juventus ha parlato a pochi ...

Juventus, Paratici: “Dybala? Incontreremo l’agente di persona, ma Agnelli ha già detto tutto”

Juventus, le parole del direttore sportivo bianconero Fabio Paratici: "Dybala? Incontreremo l'agente di persona, ma Agnelli ha già detto tutto" ...

Fabio Paratici ha parlato prima della partita contro l'Atalanta, anche di Dybala: "Prossimamente incontreremo l'agente e parleremo". Il direttore dell'area tecnica della Juventus ha parlato a pochi ...Juventus, le parole del direttore sportivo bianconero Fabio Paratici: "Dybala? Incontreremo l'agente di persona, ma Agnelli ha già detto tutto" ...