Juventus, Moggi snobba Pogba e Ronaldo: il calciatore da prendere è solo uno (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Luciano Moggi ha parlato di Juventus tramite i microfoni de "I Tirapietre", programma condotto da Luca Cirillo e Donato Martucci sulle frequenze di Radio Amore Campania. L'ex dirigente bianconero non ha utilizzato mezzi termini per commentare le strategie di mercato della società attuale. Inoltre, ha definitivamente bocciano la scelta di affidarsi a Cristiano Ronaldo. Juventus: le parole di Moggi Ronaldo? Lo ammiro per quello che può fare, però probabilmente ne avrei fatto anche a meno. Il costo è praticamente rilevante e il giocatore è avanti con l'età. La Juventus avrebbe vinto anche senza Ronaldo quello che sta vincendo con lui. Leggi anche:Juventus, dubbi a centrocampo per Pirlo in vista dell'Atalanta Chi comprerei adesso? ...

