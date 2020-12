Juventus, l’ex bomber bianconero: “Arthur? La Juve ha il nuovo Xavi” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Juventus – Negli ultimi anni il centrocampo è stato il reparto peggio assortito della rosa bianconera. Da quando finì l’era di Pogba-Pirlo-Vidal-Marchisio, la vecchia signora non ha più avuto un centrocampo all’altezza. Quest’anno tanti giovani che poco a poco si stanno inserendo bene all’interno della squadra. Su tutti McKennie, autore di un’ottima stagione fin qui e Arthur che tra alti e bassi sta poco a poco esplondendo, senza tralasciare il solito Bentancur. Juventus, Bobo vieri incorona Arthur Proprio di Arthur ha parta Vieri. Bobo Vieri ha analizzato il centrocampo bianconero in diretta sul suo canale Twitch. Ecco di seguito le sue parole in live. Leggi anche: Juventus Atalanta probabili formazioni, torna la ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 16 dicembre 2020)– Negli ultimi anni il centrocampo è stato il reparto peggio assortito della rosa bianconera. Da quando finì l’era di Pogba-Pirlo-Vidal-Marchisio, la vecchia signora non ha più avuto un centrocampo all’altezza. Quest’anno tanti giovani che poco a poco si stanno inserendo bene all’interno della squadra. Su tutti McKennie, autore di un’ottima stagione fin qui eche tra alti e bassi sta poco a poco esplondendo, senza tralasciare il solito Bentancur., Bobo vieri incoronaProprio diha parta Vieri. Bobo Vieri ha analizzato il centrocampoin diretta sul suo canale Twitch. Ecco di seguito le sue parole in live. Leggi anche:Atalanta probabili formazioni, torna la ...

rtl1025 : ?? È morto Paolo Rossi, ex calciatore della #Juventus, pallone d'oro nel 1982 e campione del mondo con l'#Italia ai… - junews24com : Reggina, ufficiale: c'è l'ex Juve Baroni per la panchina - - qualsiasi_nomee : RT @perchetendenza: #PaoloRossi: Perché si è spento all'età di 64 anni per un male incurabile l'ex attaccante di Vicenza, Juventus e Milan… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Benitez: 'Alla fine la lotta scudetto sarà tra Inter, Juventus e Napoli' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Benitez: 'Alla fine la lotta scudetto sarà tra Inter, Juventus e Napoli' -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus l’ex Juventus-Torino, formazioni e dove vederla: Pirlo senza Morata cerca Dybala e continuità Corriere della Sera