Juventus Atalanta probabili formazioni, torna la coppia Morata-Ronaldo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Juventus Atalanta probabili formazioni – Turno infrasettimanale di Serie A. La Juventus ospita a Torino l’Atalanta. Pirlo contro Gasperini, in una sfida importante per rimanere in scia di Milan e Inter che al momento sono più avanti dei bianconeri. Pirlo potrebbe ancora non avere Demiral e Chiellini che però sono vicini al rientro. Morata dopo la panchina contro il Genoa partirà dall’inizio. Juventus Atalanta probabili formazioni, chi gioca Szczesny in porta, con Cuadrado e Danilo terzini, in mezzo De Ligt accanto a Bonucci. Ancora out Chiellini e Demiral. A centrocampo rientra Arthur, accanto a lui McKennie è favorito su Rabiot e Bentancur, sulla sinistra agirà Chiesa, a destra Ramsey. In attacco ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 16 dicembre 2020)– Turno infrasettimanale di Serie A. Laospita a Torino l’. Pirlo contro Gasperini, in una sfida importante per rimanere in scia di Milan e Inter che al momento sono più avanti dei bianconeri. Pirlo potrebbe ancora non avere Demiral e Chiellini che però sono vicini al rientro.dopo la panchina contro il Genoa partirà dall’inizio., chi gioca Szczesny in porta, con Cuadrado e Danilo terzini, in mezzo De Ligt accanto a Bonucci. Ancora out Chiellini e Demiral. A centrocampo rientra Arthur, accanto a lui McKennie è favorito su Rabiot e Bentancur, sulla sinistra agirà Chiesa, a destra Ramsey. In attacco ...

juventusfc : 1?? giorno a #JuveAtalanta. Le ultime dal #TrainingCenter? ?? - Alfremartinezz : Sorteo Octavos Final Champions Legue: Ida Febrero 16/17,23/24.Vuelta 9/10,16/17 Marzo: Borussia M- Manchester City,… - juventusfc : ???? @Atalanta_BC Conosciamo meglio i nostri prossimi avversari, qui ?? - CeBarteMora : RT @ECDTuto: Hoy #SerieA????? | Jornada 12 Juventus vs Atalanta Fiorentina vs Sassuolo Genoa vs Milán Inter vs Napoli Parma vs Cagliari Sp… - Dario52516855 : Atalanta, la dea che perse la gara per tre pomi...#JuventusAtalanta #Juventus #jvtblive @anomaleo @docgariff… -