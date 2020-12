Juventus-Atalanta probabili formazioni e diretta tv

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)del match in programma oggi, mercoledì 16 dicembre. La sfida tra i bianconeri e la Dea è valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie A di calcio. Laarriva alla sfida dopo la vittoria contro il Genoa e cercherà di conquistare la vittoria contro l’proprio per ridurre L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Ti potrebbe interessare: Labatte il Cagliari, il riepilogo del sabato di Serie A Serie AAccordo tra Roma e Napoli per Milik, Dzeko si avvicina allaE’ ripartita la Serie A, il ...