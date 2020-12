Juventus-Atalanta | probabili formazioni e diretta tv del big-match

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)è una gara importantissima per entrambe le società. Dopo le belle vittorie in Europa e nell’ultimo turno di Serie A, Andrea Pirlo e Gian Piero Gasperini cercano continuità di risultati all’interno dei confini nazionali. Con le gare continentali in pausa, le due compagini potranno gettarsi sul campionato. Obiettivo: incamerare più punti possibili prima della sosta natalizia. I bianconeri sono quarti con 23 punti, mentre i nerazzurri occupano la nona posizione in virtù delle 17 lunghezze fin qui incamerate. Ecco tutto quello che c’è da sapere di questo big-. Le dichiarazioni dei due tecnici Andrea Pirlo richiama tutti all’attenzione: “Mi aspetto una gara molto difficile contro un avversario forte – dice il tecnico bianconero a Jtv -, che oramai da diversi anni è una realtà. Lo abbiamo visto non solo nel ...