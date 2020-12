Juventus-Atalanta | ore 18 30 | le formazioni ufficiali

juventusfc : #JuveAtalanta, storia di ??Goals! ? - juventusfc : 1?? giorno a #JuveAtalanta. Le ultime dal #TrainingCenter? ?? - JuventusTV : Aspettando #JuveAtalanta, torniamo indietro nel tempo ?? ??? 14 marzo 2018: 2-0 per i ???? con gol di @G_Higuain e… - OCantoCerto : ???? Serie A Juventus x Atalanta BTTS Odd 1.66 - matthijs_pog : Juventus Atalanta secondo me sarà una bellissima partita, stile Premier League. #FinoAllaFine ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Atalanta

Dopo i sorteggi degli ottavi di Champions League torna sotto i riflettori il Campionato di Serie A. Juventus e Atalanta si sfidano a Torino mercoledì 16 dicembre alle 18,30 (diretta su Sky 202 e 251), ...Gómez in panchina, acciacco per il brasiliano che non sarà a disposizione Queste le formazioni ufficiali di Juventus-Atalanta, che inizierà alle 18,30 in quel di Torino. Nemmeno in panchina Tolói, che ...