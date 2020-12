Juventus-Atalanta oggi in tv, Sky o DAZN? Canale, orario e come vederla in diretta streaming (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il mercoledì della 12° giornata di Serie A 2020/2021 si apre con il big match tra Juventus ed Atalanta. All’Allianz Stadium i bianconeri rinvigoriti dal trionfo sul Barcellona valso il passaggio del girone da primi classificati, se la vedono contro i bergamaschi che stanno provando a ritrovare continuità di risultati in campionato. L’incontro in programma oggi mercoledì 16 dicembre alle ore 18:30, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il mercoledì della 12° giornata di Serie A 2020/2021 si apre con il big match traed. All’Allianz Stadium i bianconeri rinvigoriti dal trionfo sul Barcellona valso il passaggio del girone da primi classificati, se la vedono contro i bergamaschi che stanno provando a ritrovare continuità di risultati in campionato. L’incontro in programmamercoledì 16 dicembre alle ore 18:30, sarà trasmesso intv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, oltre che insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine. SportFace.

sportli26181512 : Serie A, le partite di oggi e gli orari: Sette le gare in calendario in questo mercoledì di campionato, con i big m… - Boboj29 : Ore 18,30 Allianz Stadium di Torino Juventus-Atalanta Finalmente incontriamo una squadra che gioca a tutto campo ,… - ItaSportPress : Juventus-Atalanta diretta e streaming, dove vedere il match oggi - - StefaniaStefyss : RT @forumJuventus: #JuveAtalanta, oggi ore 18,30. Formazioni GdS: 'Sarà 3-4-1-2 con Morata e Ronaldo in avanti, Ramsey sulla trequarti. Art… - francescoceccot : Juventus-Atalanta, oggi ore 18,30. Formazioni GdS: 'Sarà 3-4-1-2 con Morata e Ronaldo in avanti, Ramsey sulla trequ… -