Juventus-Atalanta | l’analisi di De Canio | ”Scontro Gomez-Gasperini? Il clima idilliaco non era reale”

Luigi De Canio analizza questa prima parte della stagione di Serie A.L'ex allenatore del Napoli, nel corso dell'intervista rilasciata a TMW Radio, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni concernenti l'avvio di stagione in primis delle big del campionato.In particolare il mister ha voluto dire la sua in merito al match che si sta disputando in questi attimi ossia quello tra la Juventus e l'Atalanta.VIDEO Juventus-Atalanta, probabili formazioni: le scelte di Pirlo e Gasperini per la sfida dello StadiumLe due squadre ambiscono entrambe a collezionare punti preziosi in classifica. Da un lato la squadra di Gasperini in preda a conflitti interni tra il Papu Gomez e lo stesso allenatore, dall'altro gli uomini guidati da Andrea Pirlo sono a caccia della terza ...

