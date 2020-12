Juventus Atalanta | Gollini spiega la parata su Ronaldo

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Pierluigiè stato il man of the match di. Il portiere dei bergamaschi ha salvato il risultato non solo parando il penalty a Cristianoma anche in altre due occasioni su Alvaro Morata. Intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”, l’estremo difensore hato cosa lo ha spinto a tuffarsi nello stesso lato battezzato dadurante il rigore.: il retroscena di“Quando si dice ‘Metterci la faccia’. Fa parte del mio ruolo: per fare il portiere ci vogliono gli attributi. Li ho messi io, lo ha fatto la squadra. Dobbiamo continuare così.So quanto è importante il mio peso nello spogliatoio. Sono qua da tanti anni, abbiamo costruito tanti successi insieme, mi sento veramente ...