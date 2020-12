Juventus-Atalanta, Cristiano Ronaldo sbaglia il rigore: Gollini ipnotizza CR7 (VIDEO) (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il VIDEO del rigore sbagliato da Cristiano Ronaldo in Juventus-Atalanta, match della dodicesima giornata della Serie A 2020/2021. Poco dopo il pareggio di Freuler, i bianconeri usufruiscono di un discusso rigore per il fallo su Chiesa. Sul dischetto va ovviamente Ronaldo, che però apre il destro e permette a Gollini di bloccare il pallone senza particolari difficoltà. Grande intervento del portiere della Dea, ma anche esecuzione da dimenticare di CR7. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ildelto dain, match della dodicesima giornata della Serie A 2020/2021. Poco dopo il pareggio di Freuler, i bianconeri usufruiscono di un discussoper il fallo su Chiesa. Sul dischetto va ovviamente, che però apre il destro e permette adi bloccare il pallone senza particolari difficoltà. Grande intervento del portiere della Dea, ma anche esecuzione da dimenticare di CR7. SportFace.

