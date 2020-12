Juve-Atalanta, Gasperini: 'Gollini super, ma bravi tutti' (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Evidente la soddisfazione di Gian Piero Gasperini dopo il dopo il pari di Torino : "E' stato un grande risultato contro una Juventus forte. L'Atalanta è stata bravissima. A un certo punto eravamo ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Evidente la soddisfazione di Gian Pierodopo il dopo il pari di Torino : "E' stato un grande risultato contro unantus forte. L'è statassima. A un certo punto eravamo ...

juventusfc : #JuveAtalanta, storia di ??Goals! ? - juventusfc : 62' | ANCORA UNA GRANDE OCCASIONE PER LA JUVE! @AlvaroMorata in area obbliga Gollini a una parata difficilissima,… - juventusfc : 1?? giorno a #JuveAtalanta. Le ultime dal #TrainingCenter? ?? - Arsenic16720025 : @MCaronni @Delirio897J Sarri lo fece in un Juve Milan da 0-0 fini 1-0 con goal del sostituito di ronaldo, 2 punti c… - tonettidp79 : @pisto_gol La miglior Juve degli ultimi 2 anni, contro l’Atalanta, in cui ha si vinto e pareggiato, ma subendo per… -