Juve Atalanta 1-1 LIVE | Ronaldo sbaglia il rigore

All'Allianz Stadium, il match valido per la 12ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Juve e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All'Allianz Stadium Juve e Atalanta si affrontano nel match valido per la 12ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juve Atalanta 1-1 MOVIOLA 1? Calcio d'inizio – Si parte allo Stadium 3? Punizione Malinovskyi – Non inquadra la porta il centrocampista dell'Atalanta da oltre 30 metri 5? Tiro Ronaldo – Che occasione per la Juve! Si addormenta inspiegabilmente Romero che si fa bruciare da Morata. Pallone perfetto per Ronaldo in area che calcia però altissimo 12? Morata in fuorigioco? – Lo spagnolo forse oltre la ...

