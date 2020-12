Jeff Bridges e la sua lotta contro il cancro | la prima foto con il suo cane | “Ho un nuovo amico”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) È lui. Via la barba, via i capelli. Il “Drugo” ha perso qualche ‘accessorio’ ma sorride, e questo si che fa bene ai fan.ha postato finalmente unasu Instagram e non solo. Ha anche scritto di sentirsi bene e di essere in compagnia di un, un cagnolino di nome Monty. “Ho compiuto gli anni, accidenti sono 71” (lo scorso 4 dicembre, ndr). Insomma, le sue “ultime news” sono buone e fanno ben sperare. L’ultima volta cheaveva parlato era stato per rendere nota la sua malattia: “Come direbbe Drugo, nuova mer*a sta venendo a galla. Mi è stato diagnosticato un linfoma. Sebbene sia una malattia seria, sono fortunato ad avere dalla mia parte una grande squadra di medici”. Ps. Se qualcuno mai si stesse chiedendo chi è Drugo, leggere alla voce “Big Lebowski”. E ...