Jared Leto protagonista della serie WeCrashed per Apple TV+? (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L'attore premio Oscar Jared Leto potrebbe essere il protagonista della serie WeCrashed, tratta dall'omonimo podcast, destinata ad Apple TV+. Jared Leto potrebbe essere il protagonista della serie WeCrashed, destinata alla piattaforma di streaming Apple TV+ e tratta dall'omonimo podcast. L'accordo tra la produzione e l'attore premio Oscar non è ancora stato raggiunto, tuttavia sembra quasi imminente. Alla regia di WeCrashed ci saranno Glenn Ficarra e John Requa, già nel team di Crazy Stupid e This Is Us. La sceneggiatura sarà firmata da Lee Eisenberg e Drew Crevello, coinvolti anche come produttori ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L'attore premio Oscarpotrebbe essere il, tratta dall'omonimo podcast, destinata adpotrebbe essere il, destinata alla piattaforma di streaminge tratta dall'omonimo podcast. L'accordo tra la produzione e l'attore premio Oscar non è ancora stato raggiunto, tuttavia sembra quasi imminente. Alla regia dici saranno Glenn Ficarra e John Requa, già nel team di Crazy Stupid e This Is Us. La sceneggiatura sarà firmata da Lee Eisenberg e Drew Crevello, coinvolti anche come produttori ...

cla_from_mars : Scusate ma Jared Leto poteva mai mancare? - xiantae_clair : Non ho capito cfy era su una rivista italiana insieme a Jared Leto e Viggo Mortensen e non lo sapevo - b4squiatscrown : Cazzo ma Morbius con Jared Leto?? Completamente dimenticata che doveva uscire pure quello ajdjkdkdk - cavmisado : jared leto a casissimo per strada - 77OnFilm : @stelfia Nick é un grande attore, lavora su film mediocri perché preferisce divertirsi ed ha molto debiti. Un attor… -

Ultime Notizie dalla rete : Jared Leto Jared Leto protagonista della serie WeCrashed per Apple TV+? Movieplayer.it Jared Leto protagonista della serie WeCrashed per Apple TV+?

L'attore premio Oscar Jared Leto potrebbe essere il protagonista della serie WeCrashed, tratta dall'omonimo podcast, destinata ad Apple TV+. Jared Leto potrebbe essere il protagonista della serie WeCr ...

La Snyder Cut di Justice League non avrà scene post credits

C'è parecchia attesa da parte dei fan di DC Comics per la celebre Snyder Cut, la versione riveduta e corretta del lungometraggio Justice League. Il regista si è prestato a una sessione di domande e ri ...

L'attore premio Oscar Jared Leto potrebbe essere il protagonista della serie WeCrashed, tratta dall'omonimo podcast, destinata ad Apple TV+. Jared Leto potrebbe essere il protagonista della serie WeCr ...C'è parecchia attesa da parte dei fan di DC Comics per la celebre Snyder Cut, la versione riveduta e corretta del lungometraggio Justice League. Il regista si è prestato a una sessione di domande e ri ...