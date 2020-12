Italo e Trenitalia: l’Antitrust apre inchiesta sul prezzo dei biglietti (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Trenitalia e Italo finiscono sotto la lente d’ingrandimento dell’Antitrust. L’autorità garante per la concorrenza ha chiesto alle compagnie di fornire delle spiegazioni in merito al sensibile aumento dei prezzi dei biglietti nel periodo delle feste. Segui Termometro Politico su Google News Italo e Trenitalia sotto la lente d’ingrandimento dell’Antitrust “L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha trasmesso ieri una richiesta di informazioni alle principali compagnie di trasporto ferroviario (Trenitalia e NTV) in relazione all’offerta dei collegamenti sulle principali tratte servite e al significativo aumento dei prezzi dei biglietti che si registra in alcune giornate del periodo 15 dicembre 2020-15 gennaio ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 16 dicembre 2020)finiscono sotto la lente d’ingrandimento del. L’autorità garante per la concorrenza ha chiesto alle compagnie di fornire delle spiegazioni in merito al sensibile aumento dei prezzi deinel periodo delle feste. Segui Termometro Politico su Google Newssotto la lente d’ingrandimento del“L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha trasmesso ieri una richiesta di informazioni alle principali compagnie di trasporto ferroviario (e NTV) in relazione all’offerta dei collegamenti sulle principali tratte servite e al significativo aumento dei prezzi deiche si registra in alcune giornate del periodo 15 dicembre 2020-15 gennaio ...

