Italiano: «Giocare al Picco è diverso. Arriviamo da 11 trasferte consecutive»

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Bologna.

«Potevamo fare risultato pieno, ci siamo andati vicini. Grazie a Provedel non abbiamo perso fino agli ultimi cinque minuti c'è stato un grandissimo Spezia. Bene la prestazione, archiviamo questa prestazione visto che domenica si gioca di nuovo».

NZOLA E Giocare AL Picco – «Lui è l'emblema della voglia di lasciarci alle spalle Crotone quella prima azione da gol. Giocare qui per noi ha un gusto completamente diverso. Veniamo da 11 trasferte consecutive».

