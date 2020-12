Italiani costretti a curarsi all’estero. L’altro costo della Sanità a pezzi. La Corte dei Conti indaga sui rimborsi ai Paesi stranieri. Nel 2019 abbiamo dato solo alla Francia 76,1 milioni (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Se mai ce ne fosse stato bisogno, con l’emergenza coronavirus sono diventati evidenti gli enormi ritardi, le politiche fallimentari portate avanti per troppi anni e le tante carenze del sistema sanitario. Falle che da lungo tempo vedono un ininterrotto pellegrinaggio di pazienti residenti in regioni con strutture più carenti verso quelle con centri migliori. Ma non c’è solo questo. Molti sono infatti anche gli Italiani che, data la situazione della Sanità nazionale, vanno a farsi curare all’estero, con milioni di euro che ogni anno l’Italia è costretta a pagare ad altri Paesi europei. Una mobilità prevista dalla stessa Ue, ma che per Roma ha sempre un saldo negativo, essendo più gli Italiani che ricorrono agli ospedali ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Se mai ce ne fosse stato bisogno, con l’emergenza coronavirus sono diventati evidenti gli enormi ritardi, le politiche fallimentari portate avanti per troppi anni e le tante carenze del sistema sanitario. Falle che da lungo tempo vedono un ininterrotto pellegrinaggio di pazienti residenti in regioni con strutture più carenti verso quelle con centri migliori. Ma non c’èquesto. Molti sono infatti anche gliche, data la situazionenazionale, vanno a farsi curare, condi euro che ogni anno l’Italia è costretta a pagare ad altrieuropei. Una mobilità prevista dstessa Ue, ma che per Roma ha sempre un saldo negativo, essendo più gliche ricorrono agli ospedali ...

KatiaStancato : A #Natale circa 4 milioni di italiani costretti a chiedere aiuto per il #cibo. Tra le emergenze anche #lavoro e… - ilcrociato607 : @pdnetwork ECCO UNO DEI VOSTRI PROTETTI CHE PORTANO LE PENSIONI AGLI ITALIANI ?????? Treviso, algerino rifiuta di met… - pellescura : RT @fdecollibus: Le analisi sui contagi che leggo tutti i giorni sui giornali italiani è Data Science come la farebbero Fantozzi e Filini c… - fcastro72 : RT @fdecollibus: Le analisi sui contagi che leggo tutti i giorni sui giornali italiani è Data Science come la farebbero Fantozzi e Filini c… - about_big_data : RT @fdecollibus: Le analisi sui contagi che leggo tutti i giorni sui giornali italiani è Data Science come la farebbero Fantozzi e Filini c… -