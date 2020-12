Italia Zona Rossa? Zaia: “O decidete voi o faremo da soli” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Mentre il Governo sembra sempre più orientato verso un’Italia in Zona Rossa per tutto il periodo natalizio dal 24 al 6 gennaio, non mancano però i punti di scontro e le divisioni all’interno del parlamento, anche se sembrerebbe però esserci una propensione verso la scelta dell’intera Italia in Zona Rossa. Intanto Zaia esprime il suo disappunto: “Oggi ho detto che abbiamo necessità di adottare delle misure, come Veneto, e di capire se questo si farà a livello nazionale o meno. Tra stasera e domattina ci incontreremo di nuovo, ho chiesto che una decisione possa arrivare entro la fine di questa settimana” ha spiegato Zaia. “La base di partenza, in ogni caso, è quella delle restrizioni per il prossimo fine settimana, per poi passare al periodo ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Mentre il Governo sembra sempre più orientato verso un’inper tutto il periodo natalizio dal 24 al 6 gennaio, non mancano però i punti di scontro e le divisioni all’interno del parlamento, anche se sembrerebbe però esserci una propensione verso la scelta dell’interain. Intantoesprime il suo disappunto: “Oggi ho detto che abbiamo necessità di adottare delle misure, come Veneto, e di capire se questo si farà a livello nazionale o meno. Tra stasera e domattina ci incontreremo di nuovo, ho chiesto che una decisione possa arrivare entro la fine di questa settimana” ha spiegato. “La base di partenza, in ogni caso, è quella delle restrizioni per il prossimo fine settimana, per poi passare al periodo ...

