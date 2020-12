Italia zona rossa, verso stretta Natale: le misure (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Nulla è ancora deciso, ma nel governo sembra prevalere nettamente la scelta di circoscrivere la stretta da adottare durante le festività alle porte solo nei giorni festivi e prefestivi. Dunque vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano, vigilia di Capodanno e primo gennaio, 5 gennaio ed Epifania. Sette-otto giorni in tutto, e non chiudere dal 24 al 6 gennaio come chiedevano i più 'rigoristi'. Le misure più dure sul tavolo dovrebbero dunque riguardare solo festivi e prefestivi e non un periodo continuativo, come chiesto, in particolare, dai ministri del Pd al tavolo ma anche dal responsabile della Salute Roberto Speranza. A spingere per una linea dura sì, ma evitando una zona rossa 'continuativa' sarebbe il premier Giuseppe Conte sostenuto, in questo, dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Nulla è ancora deciso, ma nel governo sembra prevalere nettamente la scelta di circoscrivere lada adottare durante le festività alle porte solo nei giorni festivi e prefestivi. Dunque vigilia die Santo Stefano, vigilia di Capodanno e primo gennaio, 5 gennaio ed Epifania. Sette-otto giorni in tutto, e non chiudere dal 24 al 6 gennaio come chiedevano i più 'rigoristi'. Lepiù dure sul tavolo dovrebbero dunque riguardare solo festivi e prefestivi e non un periodo continuativo, come chiesto, in particolare, dai ministri del Pd al tavolo ma anche dal responsabile della Salute Roberto Speranza. A spingere per una linea dura sì, ma evitando una'continuativa' sarebbe il premier Giuseppe Conte sostenuto, in questo, dal ...

Corriere : Italia zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio: oggi alle 12 la riunione per decidere sul Natale - SkyTG24 : Zona rossa in tutta Italia a Natale, Zaia la invoca in accordo con Boccia e Speranza - GiovanniToti : Francamente non riesco a capire perché questo Paese non riesca a tenere le stesse regole per almeno una settimana.… - throvghchanges : ma è vero che dal 24 al 6 tutta italia è in zona rossa? #zonarossa - officialMorris : RT @gildeddaylight: Se Zaia vuole la zona rossa che lo diventi la sua regione visto è stata gialla mentre quasi tutta Italia era rossa. Non… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia zona Italia zona rossa (o arancione) dalla Vigilia di Natale al 6 gennaio, alle 12.30 il vertice della verità Il Messaggero Italia zona rossa, verso stretta Natale: le misure

A spingere per una linea dura sì, ma evitando una zona rossa ‘continuativa’ sarebbe il premier Giuseppe Conte sostenuto, in questo, dal M5S. E c’è chi, tra i presenti alla discussione, bolla l’ipotesi ...

Natale, ipotesi zona rossa nei festivi e prefestivi, arancione negli altri giorni. La decisione in serata

Zona rossa in festivi e prefestivi, per le feste di Natale che saranno molto diverse dal solito: dal 24 dicembre al 3 gennaio tutta l'Italia potrebbe essere in zona rossa, dal 24 al 27 dicembre, il 31 ...

A spingere per una linea dura sì, ma evitando una zona rossa ‘continuativa’ sarebbe il premier Giuseppe Conte sostenuto, in questo, dal M5S. E c’è chi, tra i presenti alla discussione, bolla l’ipotesi ...Zona rossa in festivi e prefestivi, per le feste di Natale che saranno molto diverse dal solito: dal 24 dicembre al 3 gennaio tutta l'Italia potrebbe essere in zona rossa, dal 24 al 27 dicembre, il 31 ...