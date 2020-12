Italia zona rossa solo nei festivi e prefestivi: alle 12.30 il vertice per il nuovo decreto (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il momento della verità scatterà oggi poco prima di pranzo. A palazzo Chigi alle 12.30 infatti si deciderà il destino del Natale degli Italiani. La sentenza arriverà da un... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il momento della verità scatterà oggi poco prima di pranzo. A palazzo Chigi12.30 infatti si deciderà il destino del Natale deglini. La sentenza arriverà da un...

Piu_Europa : In Italia circa 1/4 dei contagi proviene dal #Veneto. In poche settimane il modello veneto si è trasformato nella m… - matteosalvinimi : Arrivati in Salento col veliero, in fuga dalla famosa Guerra d'Egitto... Per gli sbarchi nessun divieto, nessuna re… - Agenzia_Ansa : #Marmolada, una #valanga travolge il rifugio Pian dei #Fiacconi. L'elicottero del Soccorso Alpino sorvola la zona c… - zazoomblog : Italia zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio - #Italia #rossa #dicembre #gennaio - infoitinterno : Zona arancione e rossa da Natale 2020: l'Italia chiusa dal 24 dicembre al 6 gennaio -