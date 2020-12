Italia zona rossa o arancione a Natale: oggi il governo decide (Di mercoledì 16 dicembre 2020) I dubbi di Conte sulla stretta nei giorni festivi e prefestivi dal 24 dicembre al 6 gennaio: le misure funzionano. Il premier riunisce i capi delegazione per stabilire i provvedimenti Leggi su corriere (Di mercoledì 16 dicembre 2020) I dubbi di Conte sulla stretta nei giorni festivi e prefestivi dal 24 dicembre al 6 gennaio: le misure funzionano. Il premier riunisce i capi delegazione per stabilire i provvedimenti

Corriere : Italia zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio: oggi alle 12 la riunione per decidere sul Natale - Piu_Europa : In Italia circa 1/4 dei contagi proviene dal #Veneto. In poche settimane il modello veneto si è trasformato nella m… - SkyTG24 : Zona rossa in tutta Italia a Natale, Zaia la invoca in accordo con Boccia e Speranza - FNicco02 : Sono convinto che se in #Veneto non ci fosse stata nessuna emergenza #Zaia non avrebbe chiesto la #zona #rossa in t… - Bouvet_Nemo : @SkyTG24 #Zaia nonostante sia leghista amministra la mia regione bene (mi duole dirlo) e chiede di fare zona rossa… -