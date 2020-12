Italia zona rossa o arancione a Natale/ Dpcm lockdown, oggi si decide: ipotesi e date (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nuovo lockdown a Natale, verso nuovo Dpcm: oggi la decisione, Italia in zona rossa o arancione fino all'Epifania. Le ipotesi e le date: lo scontro nel Governo e nel Cts Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nuovo, verso nuovola decisione,infino all'Epifania. Lee le: lo scontro nel Governo e nel Cts

Ultime Notizie dalla rete : Italia zona Italia zona rossa dalla Vigilia di Natale al 6 gennaio, alle 12.30 il vertice della verità Il Messaggero Zona rossa o arancione a Natale, la linea del Pd: «È tempo di scelte rigorose»

Leggi anche Italia zona rossa o arancione a Natale: oggi alle 12 la riunione per decidere Tutti i bollettini sulla situazione dei contagi in Italia ...

La curva dei contagi non dà tregua, la riapertura delle scuole è a rischio

Una stretta per i giorni festivi è pressoché certa (bisognerà capire se tutta Italia sarà zona rossa o alcune zone) e sugli spostamenti tra Comuni l’unica deroga concessa potrebbe essere quella per i ...

Una stretta per i giorni festivi è pressoché certa (bisognerà capire se tutta Italia sarà zona rossa o alcune zone) e sugli spostamenti tra Comuni l'unica deroga concessa potrebbe essere quella per i ...