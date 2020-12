Italia zona rossa dalla Vigilia Natale al 3 gennaio: verso il sì a visite ad anziani e messe (Di giovedì 17 dicembre 2020) Altro che spirito natalizio, il governo ha litigato per ore ed ore sulla stretta anti-Covid per le Feste. Ma poi ha raggiunto una mezza intesa, ancora da mettere nero su bianco in un decreto e in un... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 17 dicembre 2020) Altro che spirito natalizio, il governo ha litigato per ore ed ore sulla stretta anti-Covid per le Feste. Ma poi ha raggiunto una mezza intesa, ancora da mettere nero su bianco in un decreto e in un...

Corriere : Italia zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio: oggi alle 12 la riunione per decidere sul Natale - SkyTG24 : Zona rossa in tutta Italia a Natale, Zaia la invoca in accordo con Boccia e Speranza - GiovanniToti : Francamente non riesco a capire perché questo Paese non riesca a tenere le stesse regole per almeno una settimana.… - infoitinterno : Coronavirus, Italia verso la zona rossa a Natale dal 24 dicembre al 3 gennaio - pvsassone : RT @udogumpel: Certamente chiusi bar, ristoranti etc. A me assomiglia tanto alla zona rossa come l’ho conosciuta in Italia. -