Italia zona rossa dal 24 dicembre al 7 gennaio: lockdown totale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) ? Giornata decisiva per il Natale degli Italiani che potrebbe essere ‘ritoccato’ da un nuovo Dpcm. E lo spettro di un’Italia in zona rossa per le feste si fa di ora in ora più concreto. I ministri Boccia, Speranza e il commissario Arcuri hanno incontrato stamattina le Regioni per chiudere il piano vaccini anti Covid e confrontarsi sulle ulteriori restrizioni da adottare. In queste ore il premier Conte vede i capi delegazione per fare il punto. Difficilmente arriveranno comunicazioni ufficiali prima di domattina, forse addirittura nel weekend, dopo i nuovi dati del monitoraggio Iss. Già dagli incontri di oggi, in ogni caso, sta emergendo la linea del governo. L’esecutivo è a un bivio: lockdown per le feste o zona arancione (magari “rinforzata”)? Limitarsi a vietare gli spostamenti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020) ? Giornata decisiva per il Natale deglini che potrebbe essere ‘ritoccato’ da un nuovo Dpcm. E lo spettro di un’inper le feste si fa di ora in ora più concreto. I ministri Boccia, Speranza e il commissario Arcuri hanno incontrato stamattina le Regioni per chiudere il piano vaccini anti Covid e confrontarsi sulle ulteriori restrizioni da adottare. In queste ore il premier Conte vede i capi delegazione per fare il punto. Difficilmente arriveranno comunicazioni ufficiali prima di domattina, forse addirittura nel weekend, dopo i nuovi dati del monitoraggio Iss. Già dagli incontri di oggi, in ogni caso, sta emergendo la linea del governo. L’esecutivo è a un bivio:per le feste oarancione (magari “rinforzata”)? Limitarsi a vietare gli spostamenti ...

