Italia zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio

Oggi il governo potrebbe decidere il lockdown nelle due settimane delle festività natalizie, dal 24 dicembre al 6 gennaio. Una misura estrema che vorrebbe dire ristoranti e negozi chiusi e divieto di spostamento nel Comune, se non per lavoro, salute o necessità. In tv a Di Martedì il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia ha commentato: «Si fa il cenone di Natale? La mia risposta è no. Ipotizzare assembramenti è folle. Ipotizzare cenoni oltre i conviventi è una cosa sbagliata. Noi abbiamo il dovere di salvare vite. I cenoni li faremo l'anno prossimo». Sulla stessa linea il ministro della Salute Roberto Speranza, che punta a «chiudere il più possibile». E pure quello della Cultura Dario Franceschini, non disposto ad arrivare a «mediazioni e compromessi sulla salute degli Italiani». Ieri si sono contati 846 morti.

