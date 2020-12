Italia zona rossa a Natale? Il Cts si spacca. Oggi alle 12 vertice decisivo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Italia zona rossa Natale: Oggi il Governo decide sulle misure L’Italia aumenta la stretta per contrastare la pandemia di Covid-19 durante le festività natalizie, in cui le riaperture e gli spostamenti potrebbero accrescere la probabilità di una terza ondata a gennaio. Oggi intorno alle 12 è prevista la riunione decisiva. Dopo il vertice con le Regioni, il premier Giuseppe Conte dovrebbe decidere se seguire l’ala rigorista del governo (Pd e i tre ministri Speranza, Boccia e Franceschini), che vorrebbe un lockdown per i giorni festivi e prefestivi delle due settimane più a rischio, cioè dal 24 dicembre al 6 gennaio, oppure optare per una linea un po’ più morbida (sostenuta dal premier, M5S e Italia Viva): una ... Leggi su tpi (Di mercoledì 16 dicembre 2020)il Governo decide sulle misure L’aumenta la stretta per contrastare la pandemia di Covid-19 durante le festività natalizie, in cui le riaperture e gli spostamenti potrebbero accrescere la probabilità di una terza ondata a gennaio.intorno12 è prevista la riunione decisiva. Dopo ilcon le Regioni, il premier Giuseppe Conte dovrebbe decidere se seguire l’ala rigorista del governo (Pd e i tre ministri Speranza, Boccia e Franceschini), che vorrebbe un lockdown per i giorni festivi e prefestivi delle due settimane più a rischio, cioè dal 24 dicembre al 6 gennaio, oppure optare per una linea un po’ più morbida (sostenuta dal premier, M5S eViva): una ...

Nuove misure in arrivo per il Natale, si pensa ad un lockdown dal 24 dicembre al 6 gennaio e modifiche al Dpcm del 3 dicembre.

Il momento della verità scatterà oggi poco prima di pranzo. A palazzo Chigi alle 12.30 infatti si deciderà il destino del Natale degli italiani.