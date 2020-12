Italia record in Europa, ha superato la Gran Bretagna per numero di morti covid (Di mercoledì 16 dicembre 2020) A quanto pare un’altra nazione ha superato il record per numero di morti della Gran Bretagna. Vediamo in dettaglio i dati allarmanti. Il record per il numero di morti era detenuto dalla Gran Bretagna che nell’ultimo periodo purtroppo era stata caratterizzata da perdite significative all’interno della popolazione vista la tragedia del covid-19. Questa pandemia in tutto il mondo sta strappando la vita di molte persone togliendo loro il futuro e strappando un pezzo di cuore a tutte le persone che hanno fatto parte della vita di chi purtroppo è andato via. Purtroppo ormai i vari Stati del mondo fanno un conteggio quotidiano dei morti per coronavirus ed in base a questi ... Leggi su instanews (Di mercoledì 16 dicembre 2020) A quanto pare un’altra nazione hailperdidella. Vediamo in dettaglio i dati allarmanti. Ilper ildiera detenuto dallache nell’ultimo periodo purtroppo era stata caratterizzata da perdite significative all’interno della popolazione vista la tragedia del-19. Questa pandemia in tutto il mondo sta strappando la vita di molte persone togliendo loro il futuro e strappando un pezzo di cuore a tutte le persone che hanno fatto parte della vita di chi purtroppo è andato via. Purtroppo ormai i vari Stati del mondo fanno un conteggio quotidiano deiper coronavirus ed in base a questi ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia record Coronavirus, in Italia 19.903 nuovi casi e 649 vittime, per un totale di 64.036: superato Regno Unito, record in Europa Il Sole 24 ORE Campania, il Coronavirus è meno letale: meglio del Nord Italia e dell'Europa intera

Il Sars-CoV-2 non uccide allo stesso modo tra le regioni italiane e la Campania detiene nettamente il record della più bassa letalità per Covid del paese (sia nella prima sia ... Zaia: «Situazione pesante». Oggi in Veneto record di morti: 165 in 24 ore

Il Veneto ha registrato il dato più alto di vittime per Covid in questa seconda ondata, 165 in sole 24 ore, superando il giorno "nero" del 10 dicembre, quando i decessi ... Il Sars-CoV-2 non uccide allo stesso modo tra le regioni italiane e la Campania detiene nettamente il record della più bassa letalità per Covid del paese (sia nella prima sia ...Il Veneto ha registrato il dato più alto di vittime per Covid in questa seconda ondata, 165 in sole 24 ore, superando il giorno "nero" del 10 dicembre, quando i decessi ...