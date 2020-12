Italia, natale in zona rossa: il governo ci ripensa. Ecco cosa sta succedendo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L'Italia va verso la zona rossa durante le vacanze di natale. Il governo potrebbe decidere a ore l'inasprimento delle misure restrittive su tutto il territorio nazionale nel periodo natalizio, l'obiettivo è chiaro: prevenire una terza ondata in un momento decisivo della pandemia, ad un passo dal vaccino. Alla fine si andrebbe verso un accordo, con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha iniziato a cedere quando alle file di chi chiedeva misure più drastiche si sono uniti anche tutti i presidenti di Regione – di destra e di sinistra. Il rigore chiesto dal ministro della Salute, Roberto Speranza, ma anche da Boccia e Franceschini, potrebbe essere la parola chiave delle prossime vacanze natalizie. Tutta l'Italia potrebbe diventare zona ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L'va verso ladurante le vacanze di. Ilpotrebbe decidere a ore l'inasprimento delle misure restrittive su tutto il territorio nazionale nel periodo natalizio, l'obiettivo è chiaro: prevenire una terza ondata in un momento decisivo della pandemia, ad un passo dal vaccino. Alla fine si andrebbe verso un accordo, con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha iniziato a cedere quando alle file di chi chiedeva misure più drastiche si sono uniti anche tutti i presidenti di Regione – di destra e di sinistra. Il rigore chiesto dal ministro della Salute, Roberto Speranza, ma anche da Boccia e Franceschini, potrebbe essere la parola chiave delle prossime vacanze natalizie. Tutta l'potrebbe diventare...

Corriere : Italia zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio: oggi alle 12 la riunione per decidere sul Natale - myrtamerlino : Forse il #vaccino arriva prima di #Natale o forse no. Forse da sabato l'Italia tutta rossa o arancione o forse no.… - Corriere : In Italia i primi vaccini anti Covid subito dopo il giorno di Natale - voli1euro : Ad Orvieto va in scena lo spettacolo di Natale - FishingacademyC : Italia ???? in rosso dal 24 al 6 gennaio buon natale ?? -