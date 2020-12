Italia, Mancini orgoglioso: “Quanto entusiasmo intorno a noi! Il calcio italiano non poteva essere ai titoli di coda” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La mancata qualificazione ai mondiali di Russia nel 2018 aveva creato in Italia un malcontento generale, seguito dall'inevitabile esonero di Giampiero Ventura.FIGC, Gravina: “Qatar 2022? Mancini ha ridato dignità agli azzurri. calcio e Coronavirus, dico la mia”La federazione Italiana prima di trovare un degno sostituto ha ragionato molto attentamente, con la scelta che è ricaduta su Roberto Mancini. Il commissario tecnico marchigiano ha in poco tempo riportato entusiasmo attorno agli azzurri unendo un gioco divertente a risultati esaltanti. L'ex allenatore di Manchester City e Inter, nel corso di un'intervista concessa al quotidiano Il Tirreno, ha rilasciato alcune dichiarazioni relative proprio agli ottimi risultati che sta ottenendo alla guida degli azzurri. Un Europeo da disputare e ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La mancata qualificazione ai mondiali di Russia nel 2018 aveva creato inun malcontento generale, seguito dall'inevitabile esonero di Giampiero Ventura.FIGC, Gravina: “Qatar 2022?ha ridato dignità agli azzurri.e Coronavirus, dico la mia”La federazionena prima di trovare un degno sostituto ha ragionato molto attentamente, con la scelta che è ricaduta su Roberto. Il commissario tecnico marchigiano ha in poco tempo riportatoattorno agli azzurri unendo un gioco divertente a risultati esaltanti. L'ex allenatore di Manchester City e Inter, nel corso di un'intervista concessa al quotidiano Il Tirreno, ha rilasciato alcune dichiarazioni relative proprio agli ottimi risultati che sta ottenendo alla guida degli azzurri. Un Europeo da disputare e ...

