Italia-Germania | chi ha fatto meglio contro il Covid? Parla Piller

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Appunti per l’emergenza e anche per gestire il dopo. Tobias, corrispondente indella Frankfurter Allgemeine Zaitung, illustra a Formiche.net la gestione Merkel del. Punto di partenza l’ammissione da parte della cancelliera di qualche giorno fa, quando il governo tedesco ha raccontato ai cittadini la realtà delle cose, annunciando il lockdown natalizio. Ne viene fuori un interessante parallelo non solo tra Lander e Regioni, ma anche tra due diverse culture politiche che mai come in questo caso stanno rappresentando un preciso ago della bilancia. “Le misure non hanno funzionato, per questo andiamo in lockdown”. Così hato la cancelliera tedesca al Paese. Una sincerità e una chiarezza che in pochi hanno avuto? In generale il punto di partenza inè che si va a tentoni ...