Italia arancione o rossa? Allarme Confesercenti | stangata da 10 miliardi

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ore di attesa per glini che aspettano di sapere cosa succederà durante le feste natalizie. Che arriverà una ulteriore stretta ormai è fatto noto resta solo da svelare se l’diventerà una unica zonao, peggio ancora,con annesse limitazioni. Un nuovo lockdown, di fatto, nel periodo di solito più bello dell’anno. Governo al lavoro, discussione serrata tra rigoristi e quanti, invece, spingono per un intervento più soft. Chi la spunterà alla fine? Ancora poco ore e finalmente sapremo. Intanto, la Presidente di, Patrizia De Luise, in occasione dell’assemblea annuale dell’associazione, lancia l’. Un lockdown tra Natale, Capodanno ed Epifania “sarebbe un duro colpo” per il settore del commercio. Comporterebbe, infatti, per negozi e pubblici ...