Iran, rinviata l'impiccaggione di Reza Djalali: sospesa in extremis dopo le proteste per l'esecuzione di Ruhollah Zam (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un altro rinvio, un'altra settimana di attesa mentre resta in isolamento nella prigione di Evin, a Teheran. L'impiccagione di Ahmad Reza Djalali, il medico Iraniano-svedese con un passato da ricercatore in Italia e condannato alla pena di morte in Iran per spionaggio, è stata sospesa in extremis, come già avvenuto due settimane fa. Era prevista oggi ed è da due mercoledì consecutivi che, anche grazie alla mobilitazione internazionale della comunità scientifica e di diverse ong, viene rimandata senza che le autorità forniscano ulteriori precisazioni. Non ci sarebbero al momento informazioni su un'eventuale nuova data fissata per l'esecuzione dello scienziato 49enne. Lo stop giunge dopo le forti proteste dei Paesi europei per ...

