Invio domanda indennità Covid-19. C'è tempo fino al 31 dicembre 2020 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Buone notizie dall'Inps. E' stato prorogato il termine ultimo per l'Invio online della domanda relativa all'indennità Covid da mille euro. C'è tempo fino al 31 dicembre 2020. Ecco tutti i dettagli La crisi economica da Covid ha piegato in due l'Italia. Il mondo delle partite Iva è allo stremo e le cose non vanno meglio L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

