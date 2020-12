Inter, Vidal e Kolarov: le delusioni che non ti aspetti (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Inter fuori dall’Europa e primi verdetti in questo inizio di stagione. Deludono Vidal e Kolarov, arrivati a Milano con l’idea di trascinare i compagni tramite la loro esperienza Andamento altalenate e un verdetto implacabile: l‘Inter è già fuori dall’Europa. Un epilogo amaro e beffardo, il quale obbligherà i nerazzurri a recitare una parte d’assoluti protagonisti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 16 dicembre 2020)fuori dall’Europa e primi verdetti in questo inizio di stagione. Deludono, arrivati a Milano con l’idea di trascinare i compagni tramite la loro esperienza Andamento altalenate e un verdetto implacabile: l‘è già fuori dall’Europa. Un epilogo amaro e beffardo, il quale obbligherà i nerazzurri a recitare una parte d’assoluti protagonisti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

pisto_gol : L’Inter non vince da 10 anni, in 10 anni ha avuto 13 allenatori e tanti giocatori, l’unico della rosa attuale che h… - ZZiliani : L'11 dicembre di sette anni fa. Con una #Juventus con Buffon, Bonucci, Chiellini, Vidal, Pogba, Marchisio, Tevez. E… - Inter : ?? | REPORT Risonanza magnetica per @kingarturo23 ?? - Damiano__89 : RT @pisto_gol: L’Inter non vince da 10 anni, in 10 anni ha avuto 13 allenatori e tanti giocatori, l’unico della rosa attuale che ha vinto u… - infoitsport : VIDEO / Bonolis: “Inter, fallimento Champions con alibi. Eriksen? Più spazio per Sensi. Vidal e Conte…” -