Inter-Napoli, striscione contro i tifosi azzurri fuori a San Siro (Di mercoledì 16 dicembre 2020) A poche ore dal fischio d0inizio di Inter-Napoli che si disputerà questa sera a San Siro, fuori allo stadio milanese è apparso uno striscione degli ultras nerazzurri della Curva Nord ’69, piuttosto intimidatorio nei confronti dei tifosi napoletani. “Se non è oggi sarà domani… tanto vi becchiamo luridi infami“ Un messaggio per i tifosi avversari che questa sera non potranno essere presenti a Milano a causa delle norme covid L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 dicembre 2020) A poche ore dal fischio d0inizio diche si disputerà questa sera a Sanallo stadio milanese è apparso unodegli ultras nerdella Curva Nord ’69, piuttosto intimidatorio nei confronti deinapoletani. “Se non è oggi sarà domani… tanto vi becchiamo luridi infami“ Un messaggio per iavversari che questa sera non potranno essere presenti a Milano a causa delle norme covid L'articolo ilsta.

Inter : ?? | MAGLIA ?? Una maglia che ha percorso tutti gli anni 80 in una delle foto più famose della nostra storia ? Loth… - Inter : ?? | PANETTONE #InterNapoli, con Natale alle porte... Qui siamo nel 1984, a San Siro succedeva anche questo! Guard… - Inter : LIVE-La conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia del turno infrasettimanale: a San Siro arriva il Napoli - MagicoMagicoEmi : RT @passione_inter: Social - Hakimi suona la carica in vista del match col Napoli: 'Non mollare mai' - - MagicoMagicoEmi : RT @passione_inter: Sky - Inter-Napoli, Conte scioglie i dubbi di formazione: a destra la spunta Darmian. Le scelte per il centrocampo - ht… -