Inter-Napoli | dove vederla Chi sarà l’anti-Milan?

Leggi su ck12

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Lukaku e Lautaro contro Mertens e Insigne. Esame decisivo per Conte e Gattuso– A San Siro non ci sono mai partite banali, ma questadecisamente più importante e meno scontata di tante altre. L’inseguimento alin questa stagione passerà anche dagli scontri diretti fra le inseguitrici. La sfida trarappresenta ormai un grande classico, un guanto di sfida lanciato anche ai nove scudetti consecutivi vinti dalla Juventus. Se la squadra di Stefano Pioli rappresenta un’outsider e un rilancio in divenire per un club ...