Inter – Napoli dove vedere Diretta Live Tv Streaming Gratis Sky o Dzan No Rojadirecta

Leggi su aciclico

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’uscita dall’Europa ha soltanto in apparenza congelato i discorsi riguardanti la quarta punta anche perché – si sa – il mercato di gennaio è quello delle occasioni che si possono aprire inaspettatamente (in tal senso, emblematico quanto sta succedendo intorno al Papu Gomez). Antonio Conte ha chiesto una rosa più snella ma pure più funzionale al progetto, per aumentare (ipse dixit) le frecce a sua disposizione. Questo vuol dire diversificare anche i giocatori a disposizione in un reparto, l’attacco,tutto ruota intorno alla “supercoppia” Lukaku-Martinez. Quasi superfluo sottolineare come l’arrivo del Papu avrebbe un effetto dirompente al pari di quello procurato dall’innesto in squadra di Goran Pandev nella stagione del Triplete (il 4-2-3-1 fu reso possibile dal macedone). Ciò nonostante, Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin guardano pure ad altre ...