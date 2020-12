Inter-Napoli 1-0 A Conte basta il rigore di Lukaku per mettere nel mirino il Milan | adesso è a -1

Inter : ?? | MAGLIA ?? Una maglia che ha percorso tutti gli anni 80 in una delle foto più famose della nostra storia ? Loth… - Inter : ?? | PANETTONE #InterNapoli, con Natale alle porte... Qui siamo nel 1984, a San Siro succedeva anche questo! Guard… - Inter : LIVE-La conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia del turno infrasettimanale: a San Siro arriva il Napoli - 1LeoneFiero : RT @ID_Entit_A: @xmartinarx commento fuori luogo, da juventino/a. Il Napoli oggi meritava di vincere 0-3, ha perso per sfortuna e per una '… - passione_inter : VIDEO - Inter-Napoli 1-0, pagelle e commento a caldo: 'Così si vincono i campionati' - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Napoli

Il Napoli ha giocato in 10 per oltre 20 minuti per l'espulsione di Insigne ma ha creato 4 palle gol e un palo di Petagna in inferiorità numerica ...Al 69' Napoli vicino al vantaggio con una bella giocata di Sinsigne ma c’è una grande parata di Handanovic. Al 70' calcio di rigore per l’Inter per un fallo di Ospina su Darmian, dal dischetto non ...