Inter-Napoli 1-0, le pagelle di CalcioWeb: Ospina rovina tutto, basta Lukaku dal dischetto [FOTO] (Di mercoledì 16 dicembre 2020) E' stato presentato come il big match della dodicesima giornata del campionato di Serie A, Inter e Napoli hanno però deluso le attese soprattutto dal punto di vista del gioco. E' quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb, nessuno si è messo in grande spolvero. La notizia più importante è stata sicuramente l'infortunio abbastanza serio dell'attaccante Dries Mertens, il belga ha lasciato il campo in lacrime. La partita non regala tantissime emozioni, ma si accende al 71?. Ingenuità di Ospina che stende Darmian, l'arbitro fischia il calcio di rigore, Insigne protesta e viene espulso, dal dischetto si presenta Lukaku che non sbaglia. Il Napoli non demorde, uno strepitoso Handanovic ...

