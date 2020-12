Inter, Liverpool forte su de Vrij: Marotta ha un piano anti-Klopp (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il difensore dell’Inter de Vrij è un obiettivo del Liverpool, intenzionato a sostituire van Dijk. Marotta prepara la mossa per blindarlo Stefan de Vrij è finito nella lista del Liverpool per cui l’Inter ora teme di perdere un elemento centrale dei piani di Conte durante il calciomercato di gennaio. L’infortunio di Virgil van Dijk costringe Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il difensore dell’deè un obiettivo del, intenzionato a sostituire van Dijk.prepara la mossa per blindarlo Stefan deè finito nella lista delper cui l’ora teme di perdere un elemento centrale dei piani di Conte durante il calciomercato di gennaio. L’infortunio di Virgil van Dijk costringe Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Rikymilanista92 : @andrepa_22 domani se non riesco col Milan c'è pure Liverpool-Tottenham e Inter-Napoli, 2 grandi partite. Peccato c… - infobetting : Pronostici di oggi 16 dicembre: Inter-Napoli, Liverpool-Tottenham, Juve-Atalanta, - calciomercatoit : ??#Inter - Il #Liverpool pensa a #deVrij ma il rinnovo è ormai ad un passo! - Sabato60121994 : @Chiariello_CS Domani contro l'Inter la difesa che ha giocato in trasferta contro il Liverpool con Baka e Demme a centrocampo - TeenaMahr : Inter Liverpool Bayern Monaco In Spagna e Francia nessuno -