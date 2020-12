Inter, Brozovic si fa male: il croato costretto ad abbandonare il campo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Marcelo Brozovic ha abbandonato anzitempo il terreno di gioco nella gara contro il Napoli. Infortunio per il centrocampista croato. Anche Antonio Conte deve fare i conti con gli infortuni. Il turno infrasettimanale, come è ben noto, è ricco di insidie. Questa volta, anche per i nerazzurri, impegnati contro il Napoli di Gennaro Gattuso. Infortunio Brozovic, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Marceloha abbandonato anzitempo il terreno di gioco nella gara contro il Napoli. Infortunio per il centrocampista. Anche Antonio Conte deve fare i conti con gli infortuni. Il turno infrasettimanale, come è ben noto, è ricco di insidie. Questa volta, anche per i nerazzurri, impegnati contro il Napoli di Gennaro Gattuso. Infortunio, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Inter : ?? | CONCENTRAZIONE ???? Romelu #Lukaku ???? Nicolò #Barella ???? Milan #Skriniar ???? Marcelo #Brozovic #InterShakhtar ??… - FcInterNewsit : Inter-Napoli, Brozovic sostituito al 67': contusione al retropiede sinistro per il croato - The_Villain1985 : ?? con #Brozovic che avrebbe dovuto vedere la partita da casa almeno 6 volte viene espulso #Insigne che giura di non… - Mauro60PC : Fuori Brozovic, dentro Sensi, una palla giocata finalmente in avanti e gol per l’Inter. Cosa vorrà dire? ???????? Amala #ConteOut #BrozovicOut - SpazioInter : Inter-Napoli, problemi per Brozovic: il croato costretto ad uscire per infortunio - -