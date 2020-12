Insulti razzisti dal benzinaio: l'infermiere Emanuele Moretti ricevuto dal Prefetto De Rosa (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Esprimere solidarietà e gratitudine per il lavoro che sta svolgendo in fase di grande appesantimento per il mondo sanitario. E' con questa motivazione che il Prefetto di Lecco Castrese De Rosa ha ... Leggi su leccotoday (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Esprimere solidarietà e gratitudine per il lavoro che sta svolgendo in fase di grande appesantimento per il mondo sanitario. E' con questa motivazione che ildi Lecco Castrese Deha ...

angelomangiante : A Parigi i giocatori abbandonano il campo per gli insulti razzisti del quarto uomo a un giocatore della panchina. M… - LiaCapizzi : Indecente e vergognoso. Adesso gli insulti razzisti arrivano anche dagli arbitri!? Clamoroso in Champions League a… - BarbagobboA : @flavius73x @JustLoo74869153 @RY8113 @duppli Razzisti? Dove avresti visto un commento razzista ? Come sempre, chiag… - LeccoNews : LECCO, INSULTI RAZZISTI. L’INFERMIERE CINGALESE RICEVUTO DAL PREFETTO | 16/12/2020 - - ilgiornale : L'ex centrocampista di Parma e Fiorentina punta il dito contro l'ex capitano della Roma -