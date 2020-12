Iniesta | operazione al tendine della coscia | stop di 4 mesi

Leggi su calcionews24

Andrés Iniesta è stato operato per una lesione muscolare al quadricipite destro. Il centrocampista spagnolo si è infortunato nel corso di una partita della Champions League asiatica con il Vissel Kobe, la squadra giapponese con cui ha firmato al termine della sua esperienza al Barcellona. I tempi di recupero sono stimati in quattro mesi ed è quindi possibile che Iniesta, 36 anni, possa prendere in considerazione l'ipotesi del ritiro.