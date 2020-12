Infortunio Brozovic: problemi alla caviglia per il croato, dentro Sensi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Infortunio Brozovic: problemi alla caviglia sinistra per il centrocampista croato che è uscito dal campo zoppicando vistosamente Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020)sinistra per il centrocampistache è uscito dal campo zoppicando vistosamente Leggi su Calcionews24.com

CrackFriday : Rigore ineccepibile ma guarda caso la partita è girata quando Sensi ha rimpiazzato l'indolente Brozovic. Non cambio… - SpazioInter : Inter-Napoli, problemi per Brozovic: il croato costretto ad uscire per infortunio - - SpazioInter : Inter-Napoli, problemi per Brozovic: il croato costretto ad uscire per infortunio - - SpazioInter : Inter-Napoli, problemi per Brozovic: il croato costretto ad uscire per infortunio - - SpazioInter : Inter-Napoli, problemi per Brozovic: il croato costretto ad uscire per infortunio - -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Brozovic Inter, out Brozovic per infortunio: dentro Sensi FantaMaster Inter-Napoli, infortunio per Brozovic: al suo posto Sensi

Inter-Napoli, infortunio per Brozovic: al suo posto Sensi. Probabilmente un problema alla caviglia per il croato ...

LIVE – Inter-Napoli 1-0 (72' Lukaku): rosso diretto per Insigne per una frase all’arbitro. Lukaku segna il rigore

Gentili lettori di 100×100 Napoli buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Inter-Napoli; gli azzurri sono ospiti dei nerazzurri a San Siro. Per aggiornare premi F5 o clicca qui. 72' – Inter in v ...

Inter-Napoli, infortunio per Brozovic: al suo posto Sensi. Probabilmente un problema alla caviglia per il croato ...Gentili lettori di 100×100 Napoli buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Inter-Napoli; gli azzurri sono ospiti dei nerazzurri a San Siro. Per aggiornare premi F5 o clicca qui. 72' – Inter in v ...